Арендаторы лесных участков в регионе задолжали бюджету 14 млн рублей

Такие данные сообщает региональное министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.

При этом в ведомстве пояснили, что ведут активную работу по взысканию задолженности с недобросовестных арендаторов лесных участков и расторгает договора с ними. В отношении арендаторов, допустивших просрочку, направлены уведомления и претензии.

"В адрес арендаторов, допустивших просрочку платежей более двух периодов, направлено 12 уведомлений о досрочном внесении арендной платы за два предстоящих периода", — сообщает минлесхоз.

По данным ведомства в судебные органы направлено 57 исковых заявлений на общую сумму 3,2 млн руб., в том числе в федеральный бюджет — 2,21 млн рублей. Судами рассмотрено 36 исковых заявлений на общую сумму 1,7 млн руб., в том числе в федеральный бюджет — 740 тыс. рублей.

Удовлетворено 31 исковое заявление на сумму 1,33 млн руб., в том числе в федеральный бюджет — 580 тыс. рублей. По судебным решениям расторгнуто 15 договоров аренды лесных участков.

Всего с начала 2018 г. в министерство поступило 33 исполнительных листа на взыскание задолженности по договорам аренды лесных участков на общую сумму 1,1 млн руб. (из них задолженность перед федеральным бюджетом 880 тыс. рублей).

По заявлению министерства судебными приставами-исполнителями возбуждено 47 исполнительных производств по взысканию задолженности по договорам аренды лесных участков на общую сумму 1,43 млн руб. (из них задолженность перед федеральным бюджетом 1,1 млн рублей).