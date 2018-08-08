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Денежный рынок: последний день периода усреднения резервов
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Денежный рынок: последний день периода усреднения резервов 

Прайм 2 часа назад
Вчера был последний день периода усреднения июля–августа, поэтому спрос на рублевую ликвидность был ожидаемо низким. Остатки средств банков на корсчетах в ЦБ опустились до 1,41 трлн руб. с 2,27 трлн руб. днем ранее. Возможностью однодневного репо с Федеральным казначейством банки не воспользовались, однако привлекли 20 млрд руб. в рамках аукциона месячных депозитов, частично рефинансировав подлежащие погашению шестимесячные депозиты на сумму 110 млрд руб. Таким образом, однодневные ставки продолжили снижаться. Средневзвешенная стоимость однодневного репо под залог ОФЗ опустилась еще на 7 бп, до 6,72%. Ставка однодневного валютного свопа торговалась в районе отметки 6,07% (-6 бп), а к закрытию опустилась до 4,98%. По состоянию на понедельник однодневный базис расширился до —71 бп, тогда как в конце июля он был близок к нулю. Давление на ставки NDF вчера ослабло, и месячная ставка опустилась до 6,10% (-30 бп). Остальные ставки NDF скорректировались вниз на 3 бп. В то же время ценовые движения в ставках кросс-валютных и процентных свопов были ограниченными.
Между тем вчера ЦБ провел аукцион недельных депозитов, увеличив лимит до 2,70 трлн руб. против 2,18 трлн руб. на прошлой неделе. Помимо этого регулятор провел однодневный депозитный аукцион «тонкой настройки» (третий день подряд), установив лимит на уровне 1,53 трлн руб. Спрос на обоих аукционах был довольно высоким, однако ни один из лимитов не был выбран в полном объеме. Вероятно, банки, помня о нехватке ликвидности, ощущавшейся недавно на рынке, предпочли распределить свои средства на более гибкой основе. В результате банки разместили 2,50 трлн руб. (+769 млрд руб. н/н) на недельных депозитах, и еще 1,21 трлн руб. (+84 млрд руб.) — на однодневных. Средневзвешенная ставка составила 7,23% и 7,22% соответственно. Между тем спрос на КОБР вчера едва превысил 100 млрд руб. Банки купили выпуск с погашением в сентябре всего на 65 млрд руб., и выпуск с погашением в октябре — на 37 млрд руб. Мы полагаем, что результаты аукционов ЦБ этой недели помогут сдержать давление на рублевые ставки, которое обычно возникает в начале нового периода усреднения.
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