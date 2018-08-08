В Сочи до конца 2018 года планируют достроить 12 проблемных домов

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По данным мэрии, уже в ближайшее время из реестра долгостроев исключат шесть объектов. Четыре из них — жилые комплексы «Маэстро» на улице Учительской, «Три капитана» на улице Тимирязева, «Белый дворец» на Бытхе и многоквартирный дом на Крымской — на сегодня сданы в эксплуатацию. Еще два объекта в реестры включили ошибочно, поскольку они являются объектами коммерческой недвижимости. До конца года будут введены жилые комплексы «Раз. Два. Три» на улице Пластунской, «Солнечный Дагомыс» на Батумском шоссе, «Шоколад» на Санаторной. Всего ключи от квартир получат более 1,1 тыс. дольщиков.

Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию комплекса «Раз. Два. Три» — август-сентябрь 2018 года, примерно в это же время планируется сдача дома в Дагомысе. Жилой комплекс на Санаторной собираются сдать в четвертом квартале 2018 года.

По трем другим объектам на улицах Депутатской, Есауленко и Виноградной, по данным пресс-службы, ведется активная работа по передаче прав собственности на квартиры дольщикам. «Предполагаемое количество граждан, перед которыми до конца года будут выполнены обязательства по долевому строительству — почти 3157 человек», — отмечают в мэрии.