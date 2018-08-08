Более 25 объектов недвижимости Москвы выставят на торги по льготной ставке для малого и среднего бизнеса

Представители малого и среднего бизнеса смогут через торги арендовать по льготной ставке более 25 объектов столичной недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского имущества Москвы.

«В августе столичные власти выставят на специализированные торги 26 объектов городской недвижимости для представителей малого и среднего бизнеса. Начальная арендная ставка на таких торгах устанавливается в размере 4,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год», — говорится в сообщении.

В основном нежилые помещения расположены в Северном, Центральном и Юго-Восточном административных округах города.