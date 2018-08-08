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Более 25 объектов недвижимости Москвы выставят на торги по льготной ставке для малого и среднего бизнеса
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Более 25 объектов недвижимости Москвы выставят на торги по льготной ставке для малого и среднего бизнеса 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИАМО
Представители малого и среднего бизнеса смогут через торги арендовать по льготной ставке более 25 объектов столичной недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского имущества Москвы.
«В августе столичные власти выставят на специализированные торги 26 объектов городской недвижимости для представителей малого и среднего бизнеса. Начальная арендная ставка на таких торгах устанавливается в размере 4,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год», — говорится в сообщении.
В основном нежилые помещения расположены в Северном, Центральном и Юго-Восточном административных округах города.
Как отметил глава департамента Максим Гаман, слова которого приводятся в сообщении, всего в августе ведомство планирует реализовать на торгах по аренде 110 объектов нежилого фонда общей площадью 24 тыс. 153 кв. м. Средняя начальная ставка арендной платы нежилых помещений по рыночной стоимости составляет 8,8 тыс. руб. за 1 кв. м в год на обычных аукционах. Для субъектов малого и среднего предпринимательства на нежилые помещения установлена начальная ставка арендной платы в размере 4,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год.
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