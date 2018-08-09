В центре Ярославля горит долгострой 

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Возгорание произошло в четверг в недостроенном здании в центре Ярославля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.
"Горит стройка, площадь возгорания и масштаб пожара уточняются", — сказал собеседник агентства.
Недостроенное здание, в котором начался пожар, находится рядом с офисным зданием, через площадь расположен Академический театр им. Волкова. Как передает корреспондент ТАСС, на месте возгорания виден черный дым, на тушение приехали две пожарные машины.
В 2005 году исторический центр Ярославля был внесен в зону всемирного наследия ЮНЕСКО. На площади 110 га находится 140 памятников архитектуры, которые находятся под охраной государства, еще приблизительно столько же выявленных дополнительно и ждущих принятия под охрану.