«Дочка» «Росатома» привлечет кредит в Сбербанке на сумму до 30 млрд рублей

Сбербанк был признан победителем соответствующей закупки компании. Срок действия кредита —12 месяцев.

«Поставщиком услуг признан Сбербанк на основании наилучшей оценки и полного соответствия предлагаемых услуг», — отмечает «Атомэнергопром».

Кредитные средства привлекаются для пополнения оборотных средств, покрытия кассовых разрывов, погашения обязательств по возврату денежных средств в части основного долга, а также для предоставления займов предприятиям, входящим в госкорпорацию.

«Атомэнергопром» — интегрированная компания, консолидирующая гражданские активы «Росатома». Компания обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики — от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.