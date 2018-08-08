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«Дочка» «Росатома» привлечет кредит в Сбербанке на сумму до 30 млрд рублей
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«Дочка» «Росатома» привлечет кредит в Сбербанке на сумму до 30 млрд рублей 

Rambler News Service 2 часа назад
Компания «Атомэнергопром» (входит в госкорпорацию «Росатом») привлечет овердрафтный кредит в Сбербанке с лимитом до 30 млрд руб., говорится в материалах «Атомэнергопрома».
Сбербанк был признан победителем соответствующей закупки компании. Срок действия кредита —12 месяцев.
Помимо Сбербанка, в тендере приняли участие банк ВТБ и Газпромбанк.
«Поставщиком услуг признан Сбербанк на основании наилучшей оценки и полного соответствия предлагаемых услуг», — отмечает «Атомэнергопром».
Кредитные средства привлекаются для пополнения оборотных средств, покрытия кассовых разрывов, погашения обязательств по возврату денежных средств в части основного долга, а также для предоставления займов предприятиям, входящим в госкорпорацию.
«Атомэнергопром» — интегрированная компания, консолидирующая гражданские активы «Росатома». Компания обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики — от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.
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