Объем накоплений россиян увеличился за первую половину 2018 года

За первые шесть месяцев 2018 года россияне накопили 1,5 триллиона рублей, что на 150 миллиардов рублей больше, чем за период предыдущего года, общая сумма сбережений жителей России составила 32 триллиона рублей, пишет в среду газета «Известия»

«Вклады на депозитах кредитных организаций составляют 66,6% (21,5 триллиона) от общего объема накоплений, хотя годом ранее эта доля составляла 67,1%. В наличных россияне теперь держат 17,9% (5,7 триллиона) своих сбережений вместо 17% годом ранее. Остальную часть денег предпочитают хранить в ценных бумагах — 5 триллионов рублей (15,5% к общему объему накоплений)», — говорится в материале.

При этом траты россиян не уменьшились. В первом квартале 2018 года товарооборот вырос на 2,4%, а во втором — на 2,7%. Аналитики поясняют, что потребительские траты увеличились в связи с низкой инфляцией и безработицей, ростом зарплат, а также реальных доходов населения.