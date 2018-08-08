Ещё
Цены на недвижимость в Баку стабилизируются
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.96
$
64.00
74.27
74.20
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
74.79
+0.00 Золото
1212.63
–0.00 РТС
1135.13
–0.67
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1599
–0.0129
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Цены на недвижимость в Баку стабилизируются 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Между тем, цены в основных сегментах рынка снизились, добавил эксперт. Вторичная недвижимость подешевела на 0,3% за месяц, новостройки — на 1,9%, коммерческие объекты упали в цене на 0,6%, арендные ставки сократились на 6,6%. Стоимость отдельно стоящих домов снизилась на 1,5%, сообщает Azernews.
Между тем, земля в столице подорожала на 2%, а аренда коммерческих объектов — на 1,7%. Директор отмечает, что общая тенденция снижения в сравнении с началом 2018 года — следствие падения арендных ставок на жилые помещения, которые снизились на 3,8%. Вторичное жильё и новостройки подешевели на 2,2% и 1,6% по сравнению с началом года. Зато земля выросла в цене на 5,8%, частные дома — на 2,3%, арендные ставки на коммерческие объекты увеличились на 3,3%.
Эксперт пришел к выводу, что рынок недвижимости столицы демонстрирует тенденцию к стабилизации и к концу 2018 года прогнозирует его рост на 6%.
Между тем, на рынке недвижимости соседней Грузии наблюдается небывалый подъём.
Prian.ru: последние новости
Арендный бум в Риге достиг своего пика Продажи недвижимости на Кипре увеличились на 21% за год В Болгарии число выданных разрешений на строительство упало на 10% за год
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар и евро преодолели психологическую отметку55
В РФ изменили правила регистрации недвижимости8
Российской экономике пророчат проблемы20
Подсчитаны реальные затраты на «закон Яровой»24
Россияне приготовились к нищете537
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение