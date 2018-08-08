Цены на недвижимость в Баку стабилизируются

Между тем, цены в основных сегментах рынка снизились, добавил эксперт. Вторичная недвижимость подешевела на 0,3% за месяц, новостройки — на 1,9%, коммерческие объекты упали в цене на 0,6%, арендные ставки сократились на 6,6%. Стоимость отдельно стоящих домов снизилась на 1,5%, сообщает Azernews.

Между тем, земля в столице подорожала на 2%, а аренда коммерческих объектов — на 1,7%. Директор отмечает, что общая тенденция снижения в сравнении с началом 2018 года — следствие падения арендных ставок на жилые помещения, которые снизились на 3,8%. Вторичное жильё и новостройки подешевели на 2,2% и 1,6% по сравнению с началом года. Зато земля выросла в цене на 5,8%, частные дома — на 2,3%, арендные ставки на коммерческие объекты увеличились на 3,3%.

Эксперт пришел к выводу, что рынок недвижимости столицы демонстрирует тенденцию к стабилизации и к концу 2018 года прогнозирует его рост на 6%.

Между тем, на рынке недвижимости соседней Грузии наблюдается небывалый подъём.