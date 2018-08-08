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Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по вкладам в рублях
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Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 1 час назад
«Ренессанс Доходный» (на 91, 181, 271, 367 и 550 дней) открывается под 6,1—7% годовых (ранее — под 6,1—6,75%). Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
Продуктовый виджет
«Ренессанс Накопительный» (на 91, 181, 271 и 367 дней) привлекается под 5,95—6,25% годовых (вместо 5,95—6%).
Возможно пополнение. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.
Минимальная сумма депозитов — 30 тыс. рублей.
Кроме того, при размещении вкладов в рублях через Интернет-банк или мобильный банк с 8 августа, действуют повышенные ставки.
По вкладу «Ренессанс Доходный» они составят 6,35—7,25%, по «Ренессанс Накопительный» — 6,2—6,5% годовых. Минимальная сумма — 5 тыс. рублей.
Также, будет увеличена процентная ставка в рублях при оформлении вклада «Без границ» (от 1 тыс. рублей на 181 день) в Интернет-банке или мобильном банке и составит 6% годовых. Предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
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