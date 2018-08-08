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Цены на жилье в Беларуси расти пока не будут
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Цены на жилье в Беларуси расти пока не будут 

Мир24 1 час назад
Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Анатолий Черный. Более того, стоимость «квадрата» в стране привяжут к среднестатистической зарплате белоруса, передает «МИР 24».
«Это задача не только этого года, а и на все время. Задача поставлена президентом. Цена квадратного метра не должна превышать размер зарплаты белоруса. Да, рост будет, с учетом инфляционных процессов. Но вот это соотношение «зарплата — цена квадратного метра» будет соблюдаться всегда», — указал министр.
Также, по словам Черного, белорусские специалисты будут больше работать за рубежом, в частности, в России. Сейчас возводят школы, детсады, больницы.
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