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Горнолыжный комплекс на «Бирюзовой Катуни» продают за 22 млн рублей
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Горнолыжный комплекс на «Бирюзовой Катуни» продают за 22 млн рублей 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Горнолыжный комплекс, расположенный на территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», продают. Собственник просит за него 22 млн рублей.
Объект расположен в районе урочища Талдушка. Как сказано в объявлении на domofond.ru, территория комплекса включает земельный участок около 40 тыс. кв.м. и буксировочную канатную дорогу (898 м). Здесь же находится пункт проката, кафе, два коттеджа (более 130 кв.м.) и павильон комплекса.
Вместе с объектом продают трактор, снегоход «Тайга», линию электропередач, пульт управления канатной дорогой и скважину. Все это может быть продано и поотдельности.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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