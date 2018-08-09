Горнолыжный комплекс на «Бирюзовой Катуни» продают за 22 млн рублей

Горнолыжный комплекс, расположенный на территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», продают. Собственник просит за него 22 млн рублей.

Объект расположен в районе урочища Талдушка. Как сказано в объявлении на domofond.ru, территория комплекса включает земельный участок около 40 тыс. кв.м. и буксировочную канатную дорогу (898 м). Здесь же находится пункт проката, кафе, два коттеджа (более 130 кв.м.) и павильон комплекса.

Вместе с объектом продают трактор, снегоход «Тайга», линию электропередач, пульт управления канатной дорогой и скважину. Все это может быть продано и поотдельности.