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Расходы бюджета Крыма на мероприятия ФЦП в январе-июле выросли в 2,7 раза
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Расходы бюджета Крыма на мероприятия ФЦП в январе-июле выросли в 2,7 раза 

ТАСС 16 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Расходы бюджета Республики Крым на мероприятия федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года» в январе-июле этого года, в сравнении с тем же периодом прошлого года, выросли в 2,7 раза — до 28,4 млрд рублей. Об этом журналистам в среду сообщила министр финансов региона Ирина Кивико.
"В январе-июле 2018 года расходы бюджета Республики Крым в части реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года» составили 28,4 млрд рублей", — уточнила она. По ее данным, в январе-июле прошлого года расходы Крыма на эти же цели составили 10,3 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что Крым в 2018 году получит около 75 млрд рублей на реализацию мероприятий федеральной целевой программы, что на 40% больше, чем в прошлом году.
Кивико уточнила, что рост расходов на мероприятия ФЦП с начала года обусловлен большим объемом работ, развернутых при строительстве объектов программы. «По расходованию бюджетных средств мы видим, что федеральная целевая программа реализуется успешно… Особенно активно идет строительство трасс: и „Тавриды“, и Дубки — Левадки, и Симферополь — Евпатория — Мирный», — рассказала министр.
ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона. В 2015 году куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ. Финансирование в рамках ФЦП составляет 837 млрд рублей, в том числе 791 млрд рублей за счет средств федерального бюджета.
По данным Минэкономразвития РФ, в рамках действующей ФЦП завершено создание 214 объектов (треть от всего числа), 350 проектов еще реализуются. Ключевые объекты по программе: Крымский мост, энергомост, новый аэропорт Симферополя, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и строительство трассы «Таврида».
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