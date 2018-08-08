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Минтранс посчитал, что платные парковки в Ярославле должны стоить дороже
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Минтранс посчитал, что платные парковки в Ярославле должны стоить дороже 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Минтранс считает, что парковка в Ярославле должна стоить дороже
При максимальной загрузке час платной парковки в Ярославле должен стоить 39 рублей. Такую цену назвал Минтранс, опубликовав рекомендации по ценам за час стоянки во всех городах страны.
В методических рекомендациях ведомство учитывало степень загрузки стоянки, базовый парковочный коэффициент и даже время парковки: утреннее, дневное или вечернее.
Так, при парковке, заполненной меньше, чем на 86%, цена одного часа в Ярославле должна стоить 10 рублей. При заполнении парковки на 87% цена должна вырасти до 15 рублей, при 88% загрузки — до 20 рублей в час. Далее с каждый процентом загрузки цена должна расти на три рубля в час. Максимальная цена для Ярославля — 39 рублей в час.
Сейчас в Ярославле работают всего две городские платные парковки — на Красной и Богоявленской площадях. Стоимость часа здесь составляет 30 рублей. Первые 30 минут стоянки — бесплатно.
К примеру, в Москве цена варьируется от 25 рублей до 106 рублей. А в Санкт-Петербурге от 18 до 75 рублей.
Власти Ярославля планируют устроить гораздо больше парковок. Уже готов проект для площади у вокзала Ярославля-Главного и парковок вдоль центральных улиц.
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