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Сборы группы «Альфа-Страхование» за первое полугодие выросли на 40,5%
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Сборы группы «Альфа-Страхование» за первое полугодие выросли на 40,5% 

Банки.ру 1 час назад
Сборы группы «Альфа-Страхования» за первое полугодие 2018 года выросли на 40,5% — до 76,9 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.
Сборы страховой компании «АльфаСтрахование», входящей в группу, в первом полугодии 2018 г. составили 48,6 млрд руб. против 20,8 млрд руб. годом ранее (+133,7%).
«Согласно данным РСА, за первое полугодие «АльфаСтрахование» значительно нарастила присутствие в ОСАГО: сборы составили 15,7 миллиардов рублей против 7 миллиардов рублей годом ранее. Также выросли и премии в целом по группе в других видах страхования, обеспечив ей прочные позиции на рынке», — прокомментировала финансовый директор, заместитель генерального директора «АльфаСтрахование» Вера Маммадова.
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