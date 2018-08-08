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«Эквифакс»: уровень неработающего портфеля МФО по количеству займов приблизился к 40%
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«Эквифакс»: уровень неработающего портфеля МФО по количеству займов приблизился к 40% 

Банки.ру 1 час назад
Объем выданных микрофинансовыми организациями за первое полугодие 2018 года займов составил практически 75 млрд рублей, что сопоставимо с показателем за весь 2016 год, когда объем выдачи превысил 87 млрд Такие данные приводит бюро кредитных историй «Эквифакс», указывая, что распределение выдач по кварталам в 2018 году практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом: выдачи II квартала оказались на 18% больше выдач I квартала, что объясняется традиционным спадом в начале года. Все это происходит на фоне довольно существенных изменений, в том числе структурных, в данном сегменте рынка, говорится в исследовании.
В результате подобных рекордных выдач объем портфеля на конец первого полугодия 2018 года впервые превысил 100 млрд рублей, составив 100,9 млрд, что более чем на 50% превышает аналогичный показатель 2017 года. Всего по итогам первого полугодия действовало почти 7 млн займов, что на 44% больше аналогичного показателя годом ранее.
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«При этом довольно радужные объемные показатели выдачи займов компенсируются в целом негативными качественными показателями, — обращают внимание в БКИ «Эквифакс». — Из указанных выше действующих 6,9 млн займов неработающими являются 2,7 млн, или почти 40%. Этот показатель второй раз за три последних года приближается к данной границе. Первый раз к этому уровню показатель приближался по итогам III квартала 2017 года и был равен 39,3%, после чего в результате списаний проблемных долгов опускался до 37% и теперь вновь приблизился к уровню 40%».
Под неработающими (nonperforming loans, NPL) понимаются займы, длительность просроченной задолженности по которым превышает 90 дней.
При этом показатель NPL, рассчитанный от объемов задолженности, находится на более низком уровне, чем этот же показатель, рассчитанный в количестве неработающих кредитов, и составляет 32%. Подобная разница свидетельствует о том, что в первую очередь в дефолт уходят более мелкие суммы займов, заключают в «Эквифаксе».
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