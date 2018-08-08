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Для переселенцев из Крыма и Донбасса под Львовом строится поселение с мечетью
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Для переселенцев из Крыма и Донбасса под Львовом строится поселение с мечетью 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
В селе Сытыхов Львовской области украинские власти построят жилой квартал для переселенцев из Крыма и Донбасса.
Об этом сообщает портал Zaxid.Net.
Планируется построить 110 особняков, молитвенный дом-мечеть, греко-католическую церковь, а также обустроить необходимую инфраструктуру. По планам строительство поселения займет несколько лет.
По данным издания, решение было принято Жовковской районной администрацией в августе 2017 года. Речь идет о 128 земельных участках общей площадью 14 га за пределами населенного пункта.
Как сообщил городской голова Дублян (куда входит село Сытыхов, — ред.) Василий Попович, на сегодня процесс сдвинулся с места — Дублянский городской совет уже выделил 64 земельных участка под жилье переселенцам. К другим участкам предстоит провести водопровод и электричество, поскольку земля под поселение находится в поле.
Как рассказал руководитель кооператива «Малые Дубляны» Рустем Емиралиев, работы по проведению коммуникаций планируется начать в середине августа. Ожидается, что их профинансируют турецкие инвесторы, среди которых есть мусульманская организация «Арраид». В планах властей отдать 40% строящегося жилья крымским татарам.
Жилье построят сразу после подведения коммуникаций. Средства на возведение домов 307 переселенцам предоставят в кредит. На данный момент ведутся переговоры с правительством Германии относительно низкопроцентного кредита. По предварительным оценкам, на возведение 110 домов необходимо найти около 50 млн гривен.
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