Первые 55 семей увеличат жилплощадь по программе реновации

Власти Москвы одобрили первые 55 заявлений на докупку дополнительной площади по реновации, сообщает портал Мэра и столичного Правительства. Москвичи могут переехать в квартиру большей площади при условии доплаты за дополнительные квадратные метры.

Уточняется, что квартиры расположены в новых домах в ВАО, ЗАО, СВАО и ЮЗАО. В них уже идет заселение. Дополнительную жилплощадь участники программы реновации смогут приобрести с 10-процентной скидкой. «Если же владелец квартиры переезжает в равнозначное жилье, то в течение двух лет после переселения он может изменить свое решение и получить скидку на покупку дополнительной жилплощади. Воспользоваться этой возможностью могут как собственники, так и те, кто живет там по договору социального найма», — говорится в материале.

Напомним, на сегодняшний день утверждены 250 стартовых площадок под жилую застройку для переселения из домов-участников программы реновации. В районе Черемушки определены три стартовые площадки, которые располагаются на Профсоюзной улице, владения 17 и 32, а также в квартале 32А (участок 3) Новых Черемушкек.