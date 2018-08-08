Кузнецова: на решение жилищной проблемы сирот необходимо 200 млрд рублей

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 8 августа. / ТАСС /. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что более 200 млрд руб. необходимо, чтобы предоставить жилье всем нуждающимся сиротам.

"На самом деле более 200 млрд руб. необходимо на обеспечение полностью [жильем] всей этой категорий сирот", — сказала Кузнецова в среду, выступая перед участниками молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме».

По ее словам, в настоящий момент нет единой программы по обеспечению жильем этой категории граждан. Кроме того, она сообщила «о вопиющих нарушениях», когда некоторые регионы «недорасходовали средства, выделенные РФ» на эти цели. По ее мнению, должна быть разработана единая программа по этой теме, курировать ее должен Минстрой

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» в четвертый раз проходит во Владимирской области с 27 июня по 12 августа. Основная тема — «Россия — страна возможностей». Мероприятие пользуется большой популярностью, привлекает внимание российской и зарубежной общественности.