Бюджет Псковской области сэкономлен на 214 млн рублей благодаря госзакупкам

214 млн рублей сэкономлены в бюджете Псковской области при осуществлении государственных закупок органами государственной власти и подведомственными учреждениями. Большая часть из них — 134 млн рублей — была сохранена в региональном бюджете на закупках, проводимых Госкомитетом Псковской области по организации государственных закупок, уточнили в пресс-службе администрации региона.

В целом экономия средств достигнута за счет конкуренции на торговых процедурах практически по всем направлениям проведения торгов (аукционов): в дорожной и социальной сфере, строительстве, здравоохранении, образовании. Существенного снижения цены удалось достичь при закупках медицинской техники и лекарств, расходных материалов, а также продуктов питания для социальных, образовательных и медицинских учреждений.

Работа по снижению стоимости закупок у привлеченных поставщиков в регионе будет продолжена, отметили в Госкомитете по организации госзакупок.