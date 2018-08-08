Ещё
Бюджет Псковской области сэкономлен на 214 млн рублей благодаря госзакупкам
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.96
$
64.00
74.27
74.20
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
74.71
–0.11 Золото
1212.63
–0.00 РТС
1135.13
–0.67
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1599
–0.0129
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Бюджет Псковской области сэкономлен на 214 млн рублей благодаря госзакупкам 

АиФ Северо-запад 59 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
214 млн рублей сэкономлены в бюджете Псковской области при осуществлении государственных закупок органами государственной власти и подведомственными учреждениями. Большая часть из них — 134 млн рублей — была сохранена в региональном бюджете на закупках, проводимых Госкомитетом Псковской области по организации государственных закупок, уточнили в пресс-службе администрации региона.
В целом экономия средств достигнута за счет конкуренции на торговых процедурах практически по всем направлениям проведения торгов (аукционов): в дорожной и социальной сфере, строительстве, здравоохранении, образовании. Существенного снижения цены удалось достичь при закупках медицинской техники и лекарств, расходных материалов, а также продуктов питания для социальных, образовательных и медицинских учреждений.
Работа по снижению стоимости закупок у привлеченных поставщиков в регионе будет продолжена, отметили в Госкомитете по организации госзакупок.
АиФ Северо-запад: последние новости
Инвестпроект в Пушкиногорском районе признали стратегическим Перед работниками «Псковпассажиравтотранса» рассчитались с долгами Составлен график расчетов с сотрудниками «Псковпассажиравтотранса»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
В РФ изменили правила регистрации недвижимости8
Российской экономике пророчат проблемы22
Подсчитаны реальные затраты на «закон Яровой»24
Россияне приготовились к нищете537
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение