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Воробьев вручил ключи от нового жилья врачам Воскресенска
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Воробьев вручил ключи от нового жилья врачам Воскресенска 

РИАМО 44 минуты назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду вручил врачам из двух больниц подмосковного Воскресенска ключи от квартир, передает корреспондент РИАМО.
«Я сегодня приехал в Воскресенск, в том числе, чтобы вручить ключи. Очень приятно, что в числе тех, кто получил ключи, врачи, которые занимаются общей практикой. Но самые дефицитные — врачи узкой направленности», — сказал Воробьев.
Ключи получили заведующий патологоанатомическим отделением — врач-патологоанатом, заведующий детской поликлиникой ГБУЗ Московской области «Воскресенская первая районная больница», врач-офтальмолог, врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог, участковый педиатр, хирург, два участковых терапевта, врач ОВП и заведующий фельдшерско-акушерским пунктом.
Медики получили ключи от муниципального жилья, которое может быть приватизировано через 6 лет.
В Воскресенске с 2013-го по 2018-й год трудоустроили 110 врачей, в том числе в 2018 году — 15 врачей. С 2013-го по 2017-й год обеспечены жильем из муниципального жилищного фонда: 28 медработников (из которых 13 коммерческий найм; 15 — служебный найм). В 2018 году — 12 медработников.
Для трудоустройства специалистов используются меры социальной поддержки: подъемные выплаты в размере 153,61 тысячи рублей, ежемесячная компенсация аренды жилья до 5 тысяч рублей, предоставление служебного жилья и другие.
Всего в Московской области в этом году служебное жилье предоставили 134 врачам, в прошлом году — 358 врачам.
За период 2013-2017 годов в Подмосковье трудоустроили почти 5 тысяч медиков. В этом году планируется устроить на работу в регионе еще 400 участковых терапевтов и педиатров. На данный момент в Московской области появился 171 новый специалист.
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