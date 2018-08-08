Минтранс рассчитал стоимость часа парковки

Минтранс рассчитал оптимальную стоимость часа парковки для каждого региона. В Москве, по мнению ведомства, она должна быть наиболее высокой, а, например, в Краснодарском крае — минимальной.

Как сообщает газета «Известия», министерство собирается рекомендовать регионам установить эти тарифы, но снижать их если рыночный спрос на стоянки будет снижаться. Последнее слово в этом вопросе в любом случае останется за местными властями.

По расчетам, при полной загруженности парковки, в Москве час пользования должен составить 138 рублей, в Санкт-Петербурге — 106 рублей, в Севастополе — 50 рублей, в Краснодарском крае — 42 рубля. Фактически же в Москве цена варьируется от 200 до 40 рублей, а, к примеру, в Севастополе начинается с 35 рублей.

Как писал News.ru, правительство Москвы не планирует повышать стоимость платной парковки. Действующие тарифы сохранятся, так как значительная часть стоянок продолжает пустовать.