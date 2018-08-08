Ещё
В Ростовской области потребительские цены на товары выросли на 2% с начала года
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.96
$
64.00
74.27
74.20
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
74.79
+0.00 Золото
1212.63
–0.00 РТС
1135.13
–0.67
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1599
–0.0129
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

В Ростовской области потребительские цены на товары выросли на 2% с начала года 

Деловое сообщество 39 минут назад
Ростовстат обнародовал данные об индексах потребительских цен с января по июль 2018 года. За этот период больше всего подорожали продовольственные товары, рост цен составил 2,8%. На втором месте по удорожанию плодоовощная продукция — 24,5%, на третьем — сахар с показателем 15,4%.
Из подешевевших продуктов питания можно отметить яйца (-6,8%), крупы и бобы (-5,1%), макароны и сыр. Все остальные виды продовольствия подорожали или подешевели в пределах 0,5-1,5%.
Подросли цены и на товары непродовольственного сектора. Индекс вырос на 3,1%. Значительно подорожали пиломатериалы (на 5,6%), спички (на 3,4%), табачные изделия (на 2,7%).
Сильно подорожали услуги гостиничного сектора, рост цен составил 9,3%, продолжают расти цены на санаторно-курортные услуги, в среднем на 8%. В общей массе, по сравнению с декабрем 2017 года, цены на платные услуги для населения увеличились на 1,8%. Аналитики связывают подорожание с ростом тарифов ЖКХ.
Деловое сообщество: последние новости
Мусор ЮФО осядет в Левенцовке Больше 15 тысяч ипотечных кредитов взяли жители Ростовской области за полгода Рост инвестиций в донскую экономику составил 10,3%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
В РФ изменили правила регистрации недвижимости8
Российской экономике пророчат проблемы22
Подсчитаны реальные затраты на «закон Яровой»24
Россияне приготовились к нищете537
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение