В Ростовской области потребительские цены на товары выросли на 2% с начала года

Ростовстат обнародовал данные об индексах потребительских цен с января по июль 2018 года. За этот период больше всего подорожали продовольственные товары, рост цен составил 2,8%. На втором месте по удорожанию плодоовощная продукция — 24,5%, на третьем — сахар с показателем 15,4%.

Из подешевевших продуктов питания можно отметить яйца (-6,8%), крупы и бобы (-5,1%), макароны и сыр. Все остальные виды продовольствия подорожали или подешевели в пределах 0,5-1,5%.

Подросли цены и на товары непродовольственного сектора. Индекс вырос на 3,1%. Значительно подорожали пиломатериалы (на 5,6%), спички (на 3,4%), табачные изделия (на 2,7%).

Сильно подорожали услуги гостиничного сектора, рост цен составил 9,3%, продолжают расти цены на санаторно-курортные услуги, в среднем на 8%. В общей массе, по сравнению с декабрем 2017 года, цены на платные услуги для населения увеличились на 1,8%. Аналитики связывают подорожание с ростом тарифов ЖКХ.