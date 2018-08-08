Ещё
Названа стоимость самой дешевой квартиры России
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.96
$
64.00
74.27
74.20
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
74.79
+0.00 Золото
1212.63
–0.00 РТС
1135.13
–0.67
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1599
–0.0129
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Названа стоимость самой дешевой квартиры России 

dom.lenta.ru 27 минут назад
Фото: СЕРВИС GOOGLE STREET VIEW
Самая недорогая квартира России, если рассматривать рынки недвижимости городов с населением от миллиона человек, стоит 430 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в «Дом» в среду, 8 августа.
Жилище расположено в кирпичном пятиэтажном доме на окраине Омска. В описании объекта говорится, что он в хорошем состоянии. Общая площадь квартиры — 14 квадратных метров.
Почти столько же, 450 тысяч рублей, стоит квартира в центре Нижнего Новгорода, на первом этаже двухэтажного барака. В помещении есть газ и отопление, но вода только холодная. Площадь — 17 «квадратов», из которых пять занимает кухня.
На третьем места рейтинга самых доступных квартир страны — 11-метровая студия в Воронеже. Цена — 480 тысяч рублей. За ней идут 18 метров в Челябинске, за которые продавец просит всего 530 тысяч рублей. Замыкает «дешевую пятерку» Красноярск с квартирой в 15 «квадратов». В ней есть туалет, но душ один на весь этаж. Стоимость предложения — 540 тысяч рублей.
В Москве самую недорогую квартиру аналитики нашли в поселении Первомайское, расположенном на присоединенных территориях, в 30 километрах от МКАД. 14-метровую студию оценили в 1,9 миллиона рублей. В культурной столице — Санкт-Петербурге — минимальная стоимость квартиры — 1,3 миллиона рублей. Столько просят за 15-метровую студию на первом этаже пятиэтажного дома. В квартире сделан евроремонт.
«Некоторые покупают квартиры без душа, с колонкой на улице или требующие серьезного ремонта как временный вариант, надеясь в будущем накопить денег на более презентабельное жилье, — отмечается в предоставленных материалах. — Часто такие помещения приобретают для сдачи в аренду, как некий доходный бизнес. Однако с покупкой экстремально дешевой квартиры нужно быть особенно осторожным. Необходимо проверить все документы на юридическую чистоту, чтобы не было обременений, других претендентов на собственность, неустранимых недостатков».
Ранее были названы лучшие города России для обогащения на жилье. В топ попали Санкт-Петербург, Севастополь, Симферополь и Сочи.
dom.lenta.ru: последние новости
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР «Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье Провинциалы придумали новую схему отъема квартир у москвичей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар и евро преодолели психологическую отметку57
В РФ изменили правила регистрации недвижимости8
Российской экономике пророчат проблемы21
Подсчитаны реальные затраты на «закон Яровой»24
Россияне приготовились к нищете537
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение