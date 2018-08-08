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Бюджет Нижегородской области за семь месяцев 2018 года исполнен с профицитом
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Бюджет Нижегородской области за семь месяцев 2018 года исполнен с профицитом 

Vgoroden.ru 5 часов назад
Фото: В городе N
Бюджет Нижегородской области по итогам прошедших семи месяцев 2018 года исполнен с профицитом 3,8 млрд рублей. Об этом сообщила министр финансов Ольга Сулима в ходе брифинга 8 августа.
По ее словам, за данный период доходы областного бюджета получены в объеме 87,8 млрд рублей, налоговые и неналоговые доходы составили 76,1 млрд рублей — 60% к уточненному плану.
«Поступления налоговых и неналоговых доходов превышают уровень 2017 года на 12% или 8 млрд рублей», — подчеркнула Сулима.
Расходы произведены в сумме 84 млрд рублей. При этом бюджет продолжает сохранять свою социальную направленность.
«Почти 60 млрд рублей или 71% направлено на финансирование отраслей социальной сферы. В полном объеме обеспечено своевременное исполнение всех принятых расходных обязательств. В первую очередь это касается социальной поддержки отдельных категорий граждан. Также выполнены все дорожные карты по повышению зарплаты работникам бюджетной сферы с учетом указов президента», — сказала Ольга Сулима.
Напомним, исполнение консолидированного бюджета Нижегородской области по доходам за январь — июль составило 105,2 млрд рублей и превысило уровень прошлого года на 7 млрд рублей или 7%.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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