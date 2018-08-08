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Исполнение консолидированного бюджета Нижегородской области по доходам превысило уровень прошлого года
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Исполнение консолидированного бюджета Нижегородской области по доходам превысило уровень прошлого года 

Vgoroden.ru 23 минуты назад
Фото: Vgoroden.ru
Исполнение консолидированного бюджета Нижегородской области по доходам за январь — июль составило 105,2 млрд рублей и превысило уровень прошлого года на 7 млрд рублей или 7%. Об этом сообщила министр финансов Ольга Сулима на брифинге 8 августа.
По ее словам, налоговые и неналоговые доходы за прошедшие семь месяцев получены в объеме 94,2 млрд рублей, что составляет 59% к годовому плану. Превышение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 11% или более 9 млрд рублей.
«Рост как всегда произошел за счет увеличения поступлений налога на прибыль организаций. Львиная доля пришлась на наши крупнейшие налогоплательщики. Также произошел серьезный рост поступлений по налогу на доходы физических лиц в связи с увеличением фонда оплаты труда в целом по региону. Таким образом, мы перевыполняем спрогнозированный рост к уровню прошлого года», — сказала Сулима.
Министр финансов также отметила, что за указанный период из федерального бюджета поступило почти 11 млрд рублей, что составило 46% от годового плана.
«В этом объеме 3,4 млрд рублей составляют дотации на выравнивание обеспеченности бюджета и его сбалансированности. Остальное — это субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты», — пояснила Ольга Сулима.
Расходы консолидированного бюджета Нижегородской области исполнены на уровне прошлого года в объеме 101,4 млрд рублей, что составляет 54% от уточненного годового плана.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область получит 3,3 млрд рублей на ликвидацию трех объектов накопленного экологического ущерба в Дзержинске.
Фото: Надежда Кей
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