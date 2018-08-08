Консолидированные бюджеты муниципальных районов и городских округов Нижегородской области исполнены на 55%

Консолидированные бюджеты муниципальных районов и городских округов Нижегородской области исполнены за прошедшие семь месяцев текущего года по доходам в объеме 47,5 млрд рублей, что составляет 55% к годовому плану. Об этом сообщила министр финансов региона Ольга Сулима на брифинге 8 августа.

«Налоговые и неналоговые доходы на 8% превышают уровень прошлого года и получены в объем 17,8 млрд рублей. Прогноз Минфина исполнен на 109% и дополнительно получено 1,5 млрд рублей», — отметила Сулима.

По ее словам, наибольший уровень исполнения прогноза — более 120% — наблюдается в четырех муниципальных образованиях. Расходы местных бюджетов также исполнены в объеме 47,5 млрд рублей или 52% к годовому плану. Профицит впервые составил 41,7 млрд рублей.

«Исполнение бюджета в текущем году идет в хорошем темпе, и мы надеемся, что данная тенденция сохранится», — подчеркнула Ольга Сулима.

Напомним, исполнение консолидированного бюджета Нижегородской области по доходам за январь — июль составило 105,2 млрд рублей.