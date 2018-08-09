В Омской области два рабочих во время ремонта больницы упали с лесов

Сейчас по факту несчастного случая следственный комитет проводит проверку. Инцидент произошел 8 августа в поселке Полтавка. По информации пресс-службы регионального управления СКР, два мужчины занимались работами в подсобном помещении районной больницы. Они упали со строительных лесов, один из них при падении сломал ребра и кости таза. Сейчас врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь стационарно. Процессуальное решение примут по итогам проведенной проверки. Напомним, что похожий случай с падением рабочих с высоты произошел в конце июля: из-за обрушения строительных лесов с высоты 15-20 метров упали пять строителей. С серьезными повреждениями их госпитализировали в БСМП-1.