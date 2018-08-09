Ещё
В Омской области два рабочих во время ремонта больницы упали с лесов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курс доллара превысил 66 рублей
Курс доллара превысил 66 рублей
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.01
$
65.40
76.60
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.47
+0.10 Золото
1213.84
–0.02 РТС
1113.78
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1594
–0.0048
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

В Омской области два рабочих во время ремонта больницы упали с лесов 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Сейчас по факту несчастного случая следственный комитет проводит проверку. Инцидент произошел 8 августа в поселке Полтавка. По информации пресс-службы регионального управления СКР, два мужчины занимались работами в подсобном помещении районной больницы. Они упали со строительных лесов, один из них при падении сломал ребра и кости таза. Сейчас врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь стационарно.
Процессуальное решение примут по итогам проведенной проверки.
Напомним, что похожий случай с падением рабочих с высоты произошел в конце июля: из-за обрушения строительных лесов с высоты 15-20 метров упали пять строителей. С серьезными повреждениями их госпитализировали в БСМП-1.
Омск Здесь: последние новости
Федеральные чиновники предложили запустить в омское метро скоростной трамвай Омское УФАС оштрафовало Сбербанк на 370 тыс. рублей за СМС-рассылку В Омске при стабильных ценах на бензин дорожает газ
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль стремительно рухнул вниз408
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США
Названы причины обрушения рубля27
Купившим квартиры россиянам раздадут мебель1
России хотят запретить использование доллара684
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение