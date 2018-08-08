Минфин предложил свой вариант экономии на налоге на имущество

Если недвижимость на начало текущего года не включена в перечень объектов, облагаемых по кадастру, то налог с нее платится по среднегодовой стоимости. При этом НК РФ не допускает возможности включить объект в перечень, сформированный для прошедшего года.

Вместе с тем Минфин РФ по ссылкой на выводы ВС РФ (определение от 20.02.2017 № 32-АПГ16-14) считает, что если компании выгоднее платить налог по кадастру, то перечень может иметь обратную силу.

Дело в том, что, по мнению суда, региональный документ, которым утвержден указанный список не изменяет налоговые нормы, установленные законом.