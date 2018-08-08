Краснодарский край просит Путина профинансировать снос самостроев в регионе

Краснодар. 8 августа — Новая Кубань. Андрей Анатольевич подробно рассказал о нововведениях, которые применяются в этой сфере согласно новым поправкам, принятым в законодательстве.

Тема долевого строительства, к сожалению, является для региона наболевшей. Однако на фоне недавнего массового привлечения к ответственности лиц, причастных к многолетнему обману дольщиков, перспективы в градостроительной сфере действительно имеют место быть. В этой связи Андрей Алексеенко выразил свое мнение относительно нагнетания обстановки.

— Иногда читаешь СМИ и просто диву даешься: откуда что берется… В одном уважаемом и серьезном издании вышла статья о том, что в редакции находится копия письма, адресованного Департаментом стройнадзора в Росреестр с просьбой о запрете на регистрацию новых договоров долевого участия (ДДУ) для 113 строительных компаний Кубани. Автор материала почему-то назвал это началом какого-то системного кризиса в строительной отрасли.

Итак, во время интервью агентству «Интерфакс-Юг» первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко озвучил ряд важных показателей и дал подробные разъяснения по правоприменениею новых норм закона.

В Краснодарском крае активно ведется строительство. В первом полугодии текущего 2018 года в эксплуатацию введено более 1,5 млн кв. метров жилья. По этому показателю регион является лидером в ЮФО и занимает 3 место в России.

Выросла средняя стоимость одного квадратного метра жилья. Она составляет 50 тыс. рублей.

С большей долей вероятности, жилье может продолжить дорожать. Связано это как раз с новыми законами и поправками.

На федеральном уровне законодательно закрепили новые меры по защите прав участников долевого строительства. На расчетном счету застройщика должны находиться не менее 10% от стоимости объекта. Кроме того, средства дольщиков теперь будут поступать на специальный расчетный счет в уполномоченном банке, который будет осуществлять контроль за их использованием по целевому назначению.

— Конечно, любое ужесточение требований на строительном рынке так или иначе повлечет за собой определенный рост стоимости жилья. По оценкам разных специалистов, этот рост не превысит 20%. Но на строительном рынке останутся лишь те компании, которые имеют определенный порог устойчивости и собственные средства. Это не означает, что будет резкий передел рынка, но мелкие застройщики уйдут либо будут укрепляться. Я считаю, что строительная отрасль — это отрасль, где не место «однодневкам». Дома должны возводиться на века и люди должны знать, кто их строил. — Резюмировал Андрей Алексеенко.

Именно непрофессиональный подход к делу и деятельность недобросовестных застройщиков привела к тому, что регион занимает лидирующие позиции не только в рейтингах объемов строительства, но и по количеству обманутых дольщиков.

— По состоянию на начало текущего года на территории Краснодарского края в рамках законодательства о долевом строительстве свою деятельность вели 363 застройщика по 967 объектам общей площадью более 20,5 млн кв. метров. Инвестиции в их проекты оцениваются в 140 млрд рублей. В то же время 89 застройщиков, возводящих 148 жилых комплексов общей площадью более 3 млн кв. метров, критически нарушили сроки исполнения обязательств. Наибольшее число потенциально проблемных объектов — более ста — расположено в Краснодаре. А это более 27 тыс. квартир общей площадью 1,9 млн кв. метров. Второе место по степени проблемности — Сочи, здесь расположено 17 объектов общей площадью 500 тыс. кв. метров. За последние четыре года департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края было рассмотрено свыше 2,6 тыс. заявлений о включении в реестр граждан, чьи права были нарушены при привлечении средств для строительства многоквартирных домов. На сегодняшний день в реестре находится 1,1 тыс. человек по 54 объектам. Хочу отметить, что по результатам работы за первое полугодие нам удалось исключить из реестра 121 объект. Порядка 26 тыс. человек получили свои квартиры. Это очень серьезный показатель, и мы продолжим свою работу в этом направлении. — Озвучил Андрей Анатольевич.

Стоит отметить, что эффективность работы в данном направлении по логике вещей должна существенно повыситься после принятия краевого закона о защите прав дольщиков.

Он предусматривает ряд преференций для инвесторов, согласившихся завершить строительство проблемного объекта, в числе которых право приобретения земельного участка, находящегося в государственной собственности, для реализации нового инвестиционного проекта без проведения торгов. При этом инвестор обязуется либо ввести в эксплуатацию долготсрой, либо предоставить людям квартиры в другом многоквартирном доме, либо выплатить денежную компенсацию.

— Спустя три месяца после вступления закона в силу мы уже заключили четыре соглашения по достройке одного большого многоквартирного объекта в Новороссийске и трех — в Краснодаре. — Добавил Андрей Анатольевич.

50 замороженных объектов долевого строительства в регионе на данный момент все же считаются инвестиционно непривлекательными.

В интервью он рассказал и об ещё одной категории проблемных объектов — самостроях.

За последние 1,5 года подано почти 1,5 тыс. исков о сносе, 86 из них по многоквартирным домам. Удовлетворены 151 иск, 15 из которых как раз многоквартирные дома. Работы по сносу ведутся крайне медленными темпами. За 2017 год не снесено ни одного объекта, за текущий год — два незаконных многоквартирных дома в Сочи, ведется демонтаж еще одного. Связано это с отсутствием денежных средств на эти цели.

Судебные приставы лишь контролируют выполнение решения суда. Расходы должна нести либо администрация, либо подрядная организация, которая согласится взять на себя обязательства по сносу, затраченные средства впоследствии обязуют компенсировать застройщика.