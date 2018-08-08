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Власти Кубани попросят у Путина 595 миллионов рублей на снос самостроев
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Власти Кубани попросят у Путина 595 миллионов рублей на снос самостроев 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Власти Краснодарского края подготовили письмо в адрес президента России. Они просят выделить 595 миллионов рублей, которые нужны региональному управлению Федеральной службы судебных приставов, чтобы снести 35 самостроев.
По словам вице-губернатора Кубани Андрея Алексеенко, из-за отсутствия достаточных средств для демонтажа крупных объектов у муниципалитетов и службы судебных приставов, в 2017 году не было снесено ни одного многоквартирного дома. Однако, напоминаем, что в нынешнем году было снесено уже два незаконных многоквартирных дома в Сочи. Сейчас ведется демонтаж еще одного объекта.
Как уточнил Алексеенко, только за последние 1,5 года кубанские муниципалитеты подали почти 1,5 тысяч исковых заявлений о сносе незаконных объектов. Причем 86 из них — по многоквартирным домам. В настоящее время уже удовлетворено 151 требование о сносе, включая 15 — по многоквартирным домам.
На начало 2018 года на территории Краснодарского края свою деятельность вели 363 застройщика по 967 объектам, общая площадь которых была более 20,5 млн кв. м. Инвестиции в их проекты оцениваются в 140 миллиардов рублей.
При этом, 89 застройщиков, которые возводили 148 жилых комплексов общей площадью более 3 млн кв. м, критически нарушили сроки исполнения обязательств. Отмечается, что наибольшее число потенциально проблемных объектов расположено в кубанской столице. «ФедералПресс» напоминает, что недавно союз кубанских дольщиков потребовал отставки части чиновников.
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