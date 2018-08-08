Греция до сих пор не может создать специальный реестр для арендодателей Airbnb 

Еще 1 января 2018 года вступил в силу закон, по которому частные лица или организации, которые сдают недвижимость в краткосрочную аренду, должны декларировать полученные доходы. Предполагалось создание специального электронного реестра, который помог бы учету подобных собственников. Тем не менее, пока система так и не заработала, несмотря на утверждения представителей Министерства финансов в июле 2018 года, что она «будет запущена в ближайшие дни», пишет Gtp Headlines. Отельеры и профессионалы в сфере гостеприимства продолжают получать доходы, пока летний туристический сезон уже близится к своему завершению. А налоги с этих поступлений так и не получилось собрать. По данным официальной статистики, сейчас на таких платформах, как Airbnb, выставлены более 8000 объявлений об аренде недвижимости в Афинах, и еще 18 000 — на острове Крит. Каждый объект в среднем приносит владельцам по €1000. Потери гостиничного сектора от влияния краткосрочной аренды жилья оцениваются в €525 млн ежегодно, такие данные приводит Палата отелей Эллады.
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