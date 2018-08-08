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Екатеринбургская Opera Tower «сожмется» до 7 этажей
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Екатеринбургская Opera Tower «сожмется» до 7 этажей 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Многострадальный комплекс Opera Tower на улице Красноармейской в Екатеринбурге решено сделать 7-этажным жилым домом. Об этом «Уралинформбюро» сообщил Валерий Ананьев, глава одного из самых крупных застройщиков города, компании «Атомстройкомплекс».
"Сейчас по этому проекту нет юридических проблем, он наш, — заверил он. — Но мы понимаем, что реализовать его в прежней концепции нельзя. За это время поменялся и город, и требования жителей, и экономическая ситуация. Если раньше объект предполагался как высотная многофункциональная гостиница, то сейчас пришло понимание, что это должно быть многофункциональное жилье, достойное горожан и города".
По словам Ананьева, вопрос о строительстве 7-этажной Opera Tower уже решен. После завершения этого этапа «Атомстройкомплекс» возьмет паузу, чтобы проработать и реализовать на том же месте некий «высотный проект с высокой степенью ликвидности».
"Не могу точно сказать, сколько там будет этажей, 37 или 41, но это будет высотка, — пояснил руководитель компании. — И в плане архитектуры это должно быть лучшее здание города с современной инфраструктурой, включая спортивные, образовательные и досуговые объекты. Возможно, в стилобате этого здания разместится и гостиница, но основной объем должно занимать жилье".
Стоит напомнить, что стройка 42-этажного здания Opera Tower была заморожена около двух лет назад. Осенью 2016 года выяснилось, что одним из инвесторов строительства выступает УГМК. В компании заявили, что вложили в проект почти 140 миллионов рублей и теперь планируют вернуть деньги назад. Однако никаких документальных подтверждений своего участия «медники» тогда не предоставили.
Летом 2017 года стало известно, что все противоречия сглажены: «Атомстройкомплекс» взял на себя обязательство вернуть 200 миллионов, внесенные инвестором, выкупить стройплощадку высотки и начать ее редевелопмент. При этом компания дала понять, что может измениться архитектурный облик здания, уменьшиться его стоимость и площади жилых помещений.
Ранее по теме: Екатеринбургский небоскреб сменит «ориентацию»
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