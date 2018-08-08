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Эксперт: Минфин не пойдет на регулирование цен на бензин из-за выпадения доходов бюджета
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Эксперт: Минфин не пойдет на регулирование цен на бензин из-за выпадения доходов бюджета 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Введение госрегулирования цен на бензин в рознице и опте приведет к выпадающим доходам бюджета РФ в районе 410 млрд рублей, поэтому Минфин никогда не пойдет на такой шаг, считает управляющий директор Vygon Consulting Григорий Выгон.
"Тогда [при госрегулировании цен] нужно для НПЗ, которые производят бензин и дизтопливо для внутреннего рынка, как-то компенсировать разницу между регулированной ценой и экспортным нетбэком. У нас были оценки, что если этот механизм был бы введен в 2018 году, то это 410 млрд рублей [выпадающих доходов], естественно Минфин никогда на это не пойдет", — сказал он на пресс-конференции.
Выгон заметил, что сейчас по сути в России существует регулирование цен в рознице за счет давления государства на нефтяные компании. При этом оптовый рынок находится в рыночных условиях.
"Розничная цена у нас по факту регулируется так или иначе, если не установлением цен, то беседами с компаниями", — сказал он.
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