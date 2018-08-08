Эксперт: Минфин не пойдет на регулирование цен на бензин из-за выпадения доходов бюджета

МОСКВА, 8 августа. / ТАСС /. Введение госрегулирования цен на бензин в рознице и опте приведет к выпадающим доходам бюджета РФ в районе 410 млрд рублей, поэтому Минфин никогда не пойдет на такой шаг, считает управляющий директор Vygon Consulting Григорий Выгон

"Тогда [при госрегулировании цен] нужно для НПЗ, которые производят бензин и дизтопливо для внутреннего рынка, как-то компенсировать разницу между регулированной ценой и экспортным нетбэком. У нас были оценки, что если этот механизм был бы введен в 2018 году, то это 410 млрд рублей [выпадающих доходов], естественно Минфин никогда на это не пойдет", — сказал он на пресс-конференции.

Выгон заметил, что сейчас по сути в России существует регулирование цен в рознице за счет давления государства на нефтяные компании. При этом оптовый рынок находится в рыночных условиях.

"Розничная цена у нас по факту регулируется так или иначе, если не установлением цен, то беседами с компаниями", — сказал он.