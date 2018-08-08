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В Минстрое рассказали об ипотечном «пузыре»
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Глава Минстроя не видит предпосылок для возникновения ипотечного «пузыря» 

Rambler News Service 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Страхи по поводу возникновения ипотечного «пузыря» в России преувеличены, считает глава министерства строительства Владимир Якушев.
«Мы можем пока не напрягаться насчет того, что мы создали очередной "мыльный пузырь", который может обрушить нашу экономику. Действительно, активный рост идет, но то, что касается параметров… главный параметр это соотношение процента ипотеки с внутреннем валом продукта. И когда цифра достаточно большая, нужно паниковать. А у нас она достаточно небольшая. По этому поводу эти страхи немного преувеличены», — сказал он журналистам.
Якушев добавил, что увеличение спроса на ипотеку связано с уменьшением процентных ставок на ипотечное кредитование.
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