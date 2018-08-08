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Доллар и евро преодолели психологическую отметку
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Доллар и евро преодолели психологическую отметку 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Курс доллара впервые с 19 июня превысил 64 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара вырос на 60 копеек и составил 64,09 рубля.
Ранее стало известно, что курс евро в ходе торгов впервые с 25 июля превысил 74 рубля.
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