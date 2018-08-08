Глава Минстроя: докапитализация Фонда дольщиков не решит всех проблем

МОСКВА, 8 авг — РИА Недвижимость. Докапитализация Фонда защиты прав дольщиков и возможное увеличение взносов застройщиков в него не покроет весь объём проблем с дольщиками, заявил в среду журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев

"Буквально недавно было подписано распоряжение правительства о выделении 3 миллиардов рублей для докапитализации фонда. Мы также рассматриваем и возможное увеличение отчислений (застройщиков) в этот фонд, но когда мы говорим об этом фонде, мы должны понимать, что те деньги, которые могут появиться в этом фонде, могут только снивелировать проблему, но не решить ее", — сказал он.

На настоящий момент в фонде дольщиков насчитывается порядка 2 миллиардов рублей, добавил министр.

"Каждый день цифры меняются, сейчас небольшие там деньги — порядка около 2 миллиардов рублей", — уточнил он.