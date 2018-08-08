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Минстрой сообщий о значительном сокращении строительства многоквартирных домов в России
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Минстрой сообщий о значительном сокращении строительства многоквартирных домов в России 

Ведомости 2 часа назад
По итогам первого полугодия 2018 г. объем промышленного домостроения в России снизился на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.
«Что касается многоквартирных домов, мы видим падение около 13%, и эта цифра, с которой мы будем работать, смотреть, анализировать, что за этим стоит», — сказал министр.
Он добавил, что в целом объем ввода жилья за первое полугодие вырос примерно на 3 процентных пункта.
По данным Росстата, за шесть месяцев текущего года в РФ было введено 29 млн кв.м м жилья, что на 3,8% больше, чем в первой половине 2017 года. При этом июнь стал вторым месяцем подряд со снижением объемов жилищного строительства в годовом сравнении.
Индивидуальными застройщиками было введено 109,8 тыс. жилых домов общей площадью 15,3 млн кв.м (+32,6%), доля ИЖС составила 52,8%.
Регионами-лидерами по объемам жилищного строительства являются Подмосковье, Ленинградская область и Краснодарский край.
В конце февраля президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию поставил задачу к 2024 году достичь ежегодного ввода 120 млн кв.м жилья.
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