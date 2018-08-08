В Петербурге растет спрос на жилье бизнес-класса

По данным международной консалтинговой компании Colliers International, спрос на жилье бизнес-класса в Петербурге за январь-июнь 2018 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35% — как по числу проданных квартир, так и по объёму реализованных площадей.

При этом во втором квартале динамика показателей оказалась ещё выше — рост продаж в период с апреля по июнь в сравнении с тем же периодом 2017 года составил 45%.

Всего во втором квартале в сегменте бизнес-класса было продано 1300 квартир общей площадью 83 тысячи кв. м., спрос за полугодие составил 2 300 квартир и 153 тысячи кв. м.

По мнению экспертов, наравне с подстегнувшими общий спрос на жильё поправками к ФЗ-214, повышению объёма продаж в бизнес-классе способствовали благоприятные экономические условия — минимальный рост базовой цены, низкая ипотечная ставка, скидки при 100% оплате, а также «классовая эволюция» потребительских предпочтений.

Покупатели, которые вчера выбирали объекты в сегментах «комфорт» и «комфорт+», сегодня мигрируют в «бизнес», где приобретают квартиры меньшие по площади, однако в проектах более высокого качества.

По итогам 2018 года, согласно прогнозам Colliers International, востребованными на рынке бизнес-класса могут стать не менее 250 тысяч кв. м жилья.