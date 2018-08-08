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В «Ростове» опровергли информацию о миллиардном долге клуба
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В «Ростове» опровергли информацию о миллиардном долге клуба 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц опроверг информацию, что у клуба есть миллиардный долг, передают "Известия".
"Значительная часть долгов клуба погашена еще зимой. На сегодняшний день футбольный клуб «Ростов» практически не имеет долгов", — заявил Арутюнянц.
Также президент добавил, что перед футболистами выполняются все обязательства и долгов перед ними нет.
Лицензионных ограничений со стороны Российского футбольного союза (РФС) нет, и это, как считает Арутюнянц, свидетельствует об отсутствии финансовых претензий к клубу.
Ранее сообщалось, что экс-тренер «Динамо» считает победу «Ростова» над ЦСКА заявкой на успех.
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