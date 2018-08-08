В «Ростове» опровергли информацию о миллиардном долге клуба

"Значительная часть долгов клуба погашена еще зимой. На сегодняшний день футбольный клуб «Ростов» практически не имеет долгов", — заявил Арутюнянц.

Также президент добавил, что перед футболистами выполняются все обязательства и долгов перед ними нет.

Лицензионных ограничений со стороны Российского футбольного союза (РФС) нет, и это, как считает Арутюнянц, свидетельствует об отсутствии финансовых претензий к клубу.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Динамо» считает победу «Ростова» над ЦСКА заявкой на успех.