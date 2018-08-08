Уральскую реновацию усовершенствуют на законодательном уровне

Реновация жилья в Екатеринбурге давно запущена. Она регламентируется другими муниципальными программами по замещению ветхого и аварийного жилья. Но для того, чтобы усовершенствовать процесс, власти города выведут ее в отдельную программу на законодательном уровне. Об этом заявил заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства Алексей Белышев , сообщает в среду, 8 августа, «АиФ-Урал»

«Я подтверждаю, что программа уже идет, и в Екатеринбурге она была всегда», — рассказал «АиФ-Урал» Алексей Белышев. По его словам, заме6на ветхого и аварийного жилья реализовывалась на уровне муниципалитета. С 2011 года началось развитие застроенных территорий, закрепленное нормами Градостроительного кодекса РФ, а с января прошлого года норма ФЗ-373 «Об изменениях в градостроительный кодекс РФ» установила определение комплексно-устойчивого развития, которое стало еще одной из возможностей реновации территорий. «Сейчас можно сказать, что программа реновации станет отдельной самостоятельной программой. Но приоритетом здесь станут правовые инструменты, поскольку вопрос замещения старого жилфонда — это гражданско-правовые отношения с собственниками, которые перерастают в многолетние суды», — отметил чиновник.

Таким образом, по примеру Москвы уральская столица предложит в этом вопросе законодательную инициативу. «Будем выходить на региональный Минстрой на Законодательное собрание Свердловской области с вопросом о возникновении нового инструмента в рамках закона-субъекта с возможностью реализации программы реновации, где будут решены вопросы правовых и экономических отношений. И это будет касаться не только Екатеринбурга», — подчеркнул Алексей Белышев.

По словам министра строительства Свердловской области Михаила Волкова, сегодня на федеральном уровне разрабатывается национальный проект, который будет подписан в начале октября этого года, предусматривающий устойчивое снижение количества ветхого и аварийного жилья на всей территории РФ с 2021 года. «Программа нацелена на то, что до 2021 года будут решаться вопросы вхождения в эту программу. А дальше — замещение старого жилья на новое в условиях федерального софинансирования», — заключил Михаил Волков

Как ранее сообщал «АиФ-Урал», программа реновации в Екатеринбурге в первую очередь будет нацелена на дома, построенные в 30-40-50-е годы, а также старые дома индивидуальной жилой застройки. Основным приоритетом уральской реновации власти назвали компактность.