Рубль обвалился до минимума 2016 года

Тридцатого ноября 2018 года года торги за доллар опускались до 65,39 рублей.

Курс доллара и евро выросли вечером в среду, 8 августа выросли по отношению к рублю. Таким образом, российская валюта обвалилась до минимума ноября 2016 года. Аналитики связывают падение рубля с новостью о возможном принятии Соединенными Штатами закона об ужесточении антироссийских санкций.

По данным Московской биржи, накануне, 8 августа, американская валюта с расчетом на 9 августа росла на 1,58 рубля, до 65,07 рубля, курс евро — на 1,87 рубля, до 75,52 рубля. Ранее в среду доллар подскакивал до 65,2 рубля — максимума с ноября 2016 года, евро дорожал до 75,58 рубля — максимума с 4 мая.

Такие же показатели «деревянный» демонстрировал в ноябре прошлого. Так, 30 ноября прошлого года торги за доллар опускались до 65,39 рублей.