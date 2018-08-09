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Рубль обвалился до минимума 2016 года
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Рубль обвалился до минимума 2016 года 

ТК «Звезда» 12 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Тридцатого ноября 2018 года года торги за доллар опускались до 65,39 рублей.
Курс доллара и евро выросли вечером в среду, 8 августа выросли по отношению к рублю. Таким образом, российская валюта обвалилась до минимума ноября 2016 года. Аналитики связывают падение рубля с новостью о возможном принятии Соединенными Штатами закона об ужесточении антироссийских санкций.
По данным Московской биржи, накануне, 8 августа, американская валюта с расчетом на 9 августа росла на 1,58 рубля, до 65,07 рубля, курс евро — на 1,87 рубля, до 75,52 рубля. Ранее в среду доллар подскакивал до 65,2 рубля — максимума с ноября 2016 года, евро дорожал до 75,58 рубля — максимума с 4 мая.
Такие же показатели «деревянный» демонстрировал в ноябре прошлого. Так, 30 ноября прошлого года торги за доллар опускались до 65,39 рублей.
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