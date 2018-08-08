Минстрой убежден в отсутствии предпосылок для «мыльного пузыря» в ипотеке

Предпосылок для формирования в России ипотечного пузыря в настоящее время не существует, заявил журналистам министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев

«Если говорить о проценте ипотеки в валовом внутреннем продукте, он достаточно низок по сравнению с другими странами. Пока ещё напрягаться, что мы создаём мыльный пузырь, который может обрушить экономику, я бы поостерегся», — сказал Якушев.

По словам министра, в ближайшее время ипотечная ставка продолжит снижаться, что будет стимулировать спрос на жилье.

Ранее на этой неделе глава правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума по стратегическому развитию и нацпроектам напомнил о задаче по повышению доступности ипотечных кредитов для населения.

«Задачи, которые поставлены в указе (майский указ президента — ИФ), очень масштабные: нужно добиться того, чтобы ежегодно 5 млн семей улучшали свои жилищные условия. Предстоит существенно увеличить объем ввода жилья и сделать это в условиях перехода на новую модель финансирования жилищного строительства», — сказал он.

По его словам, законодательная база для этих целей создана, важно синхронизировать систему банковского регулирования с этими новыми подходами, обеспечив бесперебойное финансирование отрасли.

«Нужно не только строить больше, важно поддерживать спрос, а значит, как минимум, необходимо добиться дальнейшего снижения ставок по ипотечным займам», — отметил Медведев.

Ранее компания «Дом.рф» обнародовала данные, согласно которым за 5 месяцев 2018 г. банки выдали россиянам 542 800 ипотечных кредитов на сумму 1,1 трлн руб. В количественном выражении это на 60% больше, чем за 5 месяцев 2017 г. В денежном выражении рост составил 73%. По предварительной оценке компании, за полгода россияне набрали ипотечных кредитов более чем на 1,3 трлн руб.

Рост востребованности ипотеки во многом объясняется снижением ставок по этому виду кредитов.