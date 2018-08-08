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Объем ввода жилья в России в первой половине 2018 года вырос на 3%
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Объем ввода жилья в России в первой половине 2018 года вырос на 3% 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Общий объем ввода жилья в России по итогам первого полугодия 2018 года вырос, однако показатели строительства многоквартирных домов снизились, сообщил в среду глава Минстроя РФ Владимир Якушев.
"Ввод жилья: наблюдается тенденция роста. Она небольшая — в первом полугодии было сдано чуть больше 29 млн кв. м, что на 3% больше [по отношению к аналогичному периоду прошлого года]", — сказал он журналистам после церемонии награждения работников отрасли в честь Дня строителя.
При этом, отметил Якушев, министерство намерено проанализировать причины снижения доли многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, в общем объеме новостроек. «Что касается многоквартирных домов, мы видим падение 13%. Это те цифры, с которыми надо работать, смотреть, что за этим [падением] стоит», — добавил Якушев.
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