Обьем рефинансирования ипотеки в РФ в I полугодии составляет 15% 

МОСКВА, 8 авг — РИА Недвижимость. Объем рефинансирования в общей статистике выдачи ипотечных кредитов за первое полугодии 2018 года не превышает 15%, заявил журналистам в среду глава министерства строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.
Он напомнил, что по итогам первого полугодия рост числа выданных кредитов составил 56,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Здесь нужно отделять перекредитование. По нашей оценке, доля рефинансирования составляет где-то около 15%. Все остальное — это деньги, которые пришли в жилищную отрасль. Сейчас многие говорят, что рефинансирование достигает 50%, но это не так", — сказал Якушев.