Обьем рефинансирования ипотеки в РФ в I полугодии составляет 15%

Он напомнил, что по итогам первого полугодия рост числа выданных кредитов составил 56,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Здесь нужно отделять перекредитование. По нашей оценке, доля рефинансирования составляет где-то около 15%. Все остальное — это деньги, которые пришли в жилищную отрасль. Сейчас многие говорят, что рефинансирование достигает 50%, но это не так", — сказал Якушев.