Надо ли пускать на свой участок кадастрового инженера?

Владею земельным участ­ком в Юго-Камском сельском поселении. Недавно ко мне обратился кадастровый инженер с просьбой допустить его на мой участок. Должен ли я его пускать и предоставлять ему какую-то информацию?

«Прежде всего вам нужно уточнить, с какой целью кадастровый инженер интересуется вашей недвижимостью. Если он выполняет комплексные кадастровые работы и может предоставить подтверждающие документы, то согласно ст. 42.6 Федерального закона № 22 «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 он имеет право получать данные о вашем участке, — отвечает зам. директора Кадастровой палаты по Пермскому краю Светлана Дьяконова. — В этом случае вы не можете препятствовать его работе и обязаны обеспечить доступ к своей недвижимости. Сейчас комплексные кадастровые работы проходят на территории нескольких кадастровых кварталов Юго-Камского сельского поселения. Однако для исключения случаев мошенничества обязательно попросите инженера предоставить документы, подтверждающие его статус».