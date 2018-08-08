Москва выставит на торги 26 объектов недвижимости для малого бизнеса

МОСКВА, 8 авг — РИА Недвижимость. Власти Москвы в августе выставят на торги 26 объектов недвижимости для малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении столичного департамента городского имущества.

Как указывается в нем, на объекты, предназначенные для малого и среднего бизнеса, устанавливается льготная начальная арендная ставка в размере 4,5 тысячи рублей за квадратный метр в год. При этом средняя начальная ставка арендной платы нежилых помещений по рыночной стоимости составляет в Москве 8,8 тысячи рублей.

Объекты в основном в центре, на севере и юго-востоке Москвы, сообщается в пресс-релизе.

Всего же в августе департамент планирует провести торги на право аренды 110 нежилых объектов общей площадью 24 тысячи квадратных метров, добавляется в сообщении.