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Москва выставит на торги 26 объектов недвижимости для малого бизнеса
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Москва выставит на торги 26 объектов недвижимости для малого бизнеса 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 8 авг — РИА Недвижимость. Власти Москвы в августе выставят на торги 26 объектов недвижимости для малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении столичного департамента городского имущества.
Как указывается в нем, на объекты, предназначенные для малого и среднего бизнеса, устанавливается льготная начальная арендная ставка в размере 4,5 тысячи рублей за квадратный метр в год. При этом средняя начальная ставка арендной платы нежилых помещений по рыночной стоимости составляет в Москве 8,8 тысячи рублей.
Объекты в основном в центре, на севере и юго-востоке Москвы, сообщается в пресс-релизе.
Всего же в августе департамент планирует провести торги на право аренды 110 нежилых объектов общей площадью 24 тысячи квадратных метров, добавляется в сообщении.
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