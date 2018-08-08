Ещё
Минстрой по-прежнему считает приоритетным развитие арендного жилья в РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Рубль обвалился
Рубль обвалился
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.67
$
64.05
74.92
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.07
–0.46 Золото
1211.03
+0.11 РТС
1135.13
–0.67
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1592
–0.0137
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Минстрой по-прежнему считает приоритетным развитие арендного жилья в РФ 

РИА Недвижимость 2 часа назад
МОСКВА, 8 авг — РИА Недвижимость. Минстрой по-прежнему считает приоритетной задачей развитие рынка арендного жилья в России, сообщил журналистам в среду глава ведомства Владимир Якушев.
"Эта задача остается, мы ее не снимем, и развитие арендного жилья мы ставим в приоритет", — сказал министр.
При этом он подчеркнул, что самая главная проблема в развитии арендного жилья это менталитет россиян.
"Российские люди не привыкли иметь жилье в аренде. Поэтому когда мы говорим о том, что формируем рынок арендного жилья, надо понимать что это программа ни одного дня, ни одного года, и даже — десятилетия", — добавил Якушев.
РИА Недвижимость: последние новости
Мутко: концепция развития метро в Омске "не жива" Пятьдесят оттенков коричневого: откуда в России столько одинаковых домов Экс-глава Urban Group, задолжавшей дольщикам 80 млрд руб, бежал за границу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль обвалился39
Названа стоимость самой дешевой квартиры России11
Как Россия обойдет долларовые санкции США111
Доллар и евро преодолели психологическую отметку104
Рубль продолжает капитулировать51
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение