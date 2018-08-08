Минстрой по-прежнему считает приоритетным развитие арендного жилья в РФ

МОСКВА, 8 авг — РИА Недвижимость. Минстрой по-прежнему считает приоритетной задачей развитие рынка арендного жилья в России, сообщил журналистам в среду глава ведомства Владимир Якушев

"Эта задача остается, мы ее не снимем, и развитие арендного жилья мы ставим в приоритет", — сказал министр.

При этом он подчеркнул, что самая главная проблема в развитии арендного жилья это менталитет россиян.

"Российские люди не привыкли иметь жилье в аренде. Поэтому когда мы говорим о том, что формируем рынок арендного жилья, надо понимать что это программа ни одного дня, ни одного года, и даже — десятилетия", — добавил Якушев.