Plaza Lotus Group запустил проект инвест-отеля

Plaza Lotus Group выводит на петербургский рынок принципиально новый формат коммерческой недвижимости — инвест-отели. Об этом сообщила операционный директор компании Ольга Смирнова.

«Этот формат является авторской разработкой нашей компании, одной из отличительных черт которой является низкий порог входа для инвесторов Это следующая эволюционная ступень развития гостиничного предложения на рынке. Минимальный порог входа в проект составляет всего 300 тыс. рублей. За эти деньги можно приобрести 3 кв. м площади, которые затем передать в управление УК. Затем собственник может увеличивать свою долю в проекте, в т.ч. стать собственником юнита (от 18 кв. м) или нескольких, с переходом в другую категорию инвесторов. Разработаны три инвестпрограммы с гарантированной доходностью от 9% до 17,58% годовых. Кроме того, предусмотрена услуга обратного выкупа, когда приобретенные на старте строительства «квадраты» можно продать управляющей компании по индексированной цене после ввода объекта в эксплуатацию», — рассказала она.

Первым объектом сети нового формата станет инвест-отель IN2IT. Он будет построен на пересечении Дунайского и Витебского проспектов, рядом со станцией метро «Купчино». Общая площадь составит гостиничного комплекса класса «3 звезды» составит 81,72 тыс. кв. м (1521 юнитов). Строительство и продажи I очереди на 533 номера стартуют в ближайшие дни (ввод в эксплуатацию намечен на IV квартал 2020 года. II очередь на 988 юнитов начнут возводить в будущем году (сдача — 2021 год). Генеральным подрядчиком выступает компания ЮИТ. Инвестиции в проект составят 4,3 млрд рублей.