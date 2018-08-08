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ФСК намерена ежегодно инвестировать в цифровизацию электросетей 10–12 млрд рублей
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ФСК намерена ежегодно инвестировать в цифровизацию электросетей 10–12 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Энергетическая компания ФСК ЕЭС (входит в «Россети») намерена инвестировать в цифровизацию электросетей 10–12 млрд рублей ежегодно в течение ближайших пяти лет, заявил глава ФСК Андрей Муров в ходе встречи с премьером РФ Дмитрием Медведевым.
«Компания не первый год занимается цифровизацией, это необходимость сегодняшнего дня. Если объём финансирования нашей инвестиционной программы в среднем 110–115 млрд рублей в год, то более 10% мы тратим только на так называемую цифровизацию. И в ближайшие пять лет мы также запланировали порядка 10–12 млрд в год на эти цели», — приводит слова Мурова пресс-служба правительства.
Глава ФСК добавил, что важное для компании направление по цифровизации — это удалённая управляемость объектов. В 2018 году ФСК введет 18 таких объектов. К 2021 году должно быть 93–95 таких объектов.
«Сегодня мы работаем с крупнейшими нашими российскими компаниями, в частности с «Ростелекомом», по этому сервису не только для того, чтобы обеспечить все объекты ФСК, но и чтобы наши клиенты, коллеги могли также воспользоваться такими услугами. В этом направлении мы продвигаемся, думаю, что будем ускоряться», — отметил Муров.
Ранее Муров [заявлял] (https://rns.online/energy/-FSK-v-2018-2020-godah-investiruet-22-mlrd-rublei-v-razvitie-tsifrovih-tehnologii-2018-01-23/), что ФСК планирует в 2018-2020 годах инвестировать 22 млрд рублей в развитие цифровых технологий. По его словам, инвестиции в цифровые технологии в 2021-2025 годах запланированы на уровне 50 млрд рублей.
Как ранее сообщало RNS, «Россети» оценивают стоимость программы цифровизации электросетей РФ до 2030 года в 1,3 трлн рублей.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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