Ещё
На покупку квартир для детей-сирот необходимо более 200 миллиардов рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Рубль обвалился
Рубль обвалился
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.67
$
64.05
74.92
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.07
–0.46 Золото
1211.03
+0.11 РТС
1135.13
–0.67
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1592
–0.0137
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

На покупку квартир для детей-сирот необходимо более 200 миллиардов рублей 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Такую цифру озвучила уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации Анна Кузнецова. Средства помогут, по ее словам, предоставить квартиры всем нуждающимся этой категории в России. Детский омбудсмен также отметила, что сейчас нет единой меры социальной поддержки детей данной категории. В разных регионах разные возможности и действуют разные проекты.
Например в Саратовской области с 2005 года действует программа обеспечения жильем детей сирот. В текущем году она будет продолжена. В региональном бюджете на покупку квартир для детей сирот предусмотрено порядка полмиллиарда рублей. Средства позволят обеспечить новым жильем порядка 350 человек. Кроме того с начала 2018 года собственные квадратные метры уже приобрели 116 человек этой категории граждан.
В июле в региональном министерстве строительства прошла жеребьёвка квартир в Энгельсе. 41 человек стал обладателем нового жилья. Ранее еще 14 человек получили квартиры в микрорайоне «Солнечный». Всего с начала 2005 года в Саратовской области ключи от дверей своего дома, по программе поддержки и обеспечения жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили свыше пяти тысяч человек.
По словам детского омбудсмена, Минстрой России должен разработать и курировать специальную программу, по которой можно будет оказывать помощь с приобретением недвижимости для сирот. Кроме того ведомство должно отслеживать, как расходуются направленные на эти цели средства. Кузнецова отметила, что в ряде регионов фиксировались вопиющие нарушения связанные с «недорасходованием» денег выделенных из бюджета.
САРАТОВ24: последние новости
К отопительному сезону в Саратовской области подготовлено 58% домов Саратовские эксперты высказались о новых тарифах на вывоз мусора Специалисты выяснили, что кредиты растут быстрее зарплат
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль обвалился39
Названа стоимость самой дешевой квартиры России11
Как Россия обойдет долларовые санкции США111
Доллар и евро преодолели психологическую отметку104
Рубль продолжает капитулировать51
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение