На покупку квартир для детей-сирот необходимо более 200 миллиардов рублей

Такую цифру озвучила уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации Анна Кузнецова . Средства помогут, по ее словам, предоставить квартиры всем нуждающимся этой категории в России. Детский омбудсмен также отметила, что сейчас нет единой меры социальной поддержки детей данной категории. В разных регионах разные возможности и действуют разные проекты.

Например в Саратовской области с 2005 года действует программа обеспечения жильем детей сирот. В текущем году она будет продолжена. В региональном бюджете на покупку квартир для детей сирот предусмотрено порядка полмиллиарда рублей. Средства позволят обеспечить новым жильем порядка 350 человек. Кроме того с начала 2018 года собственные квадратные метры уже приобрели 116 человек этой категории граждан.

В июле в региональном министерстве строительства прошла жеребьёвка квартир в Энгельсе. 41 человек стал обладателем нового жилья. Ранее еще 14 человек получили квартиры в микрорайоне «Солнечный». Всего с начала 2005 года в Саратовской области ключи от дверей своего дома, по программе поддержки и обеспечения жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили свыше пяти тысяч человек.

По словам детского омбудсмена, Минстрой России должен разработать и курировать специальную программу, по которой можно будет оказывать помощь с приобретением недвижимости для сирот. Кроме того ведомство должно отслеживать, как расходуются направленные на эти цели средства. Кузнецова отметила, что в ряде регионов фиксировались вопиющие нарушения связанные с «недорасходованием» денег выделенных из бюджета.